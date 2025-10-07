Во Францию прибыли 14 участников флотилии Греты Тунберг

В Париж после депортации из Израиля прибыли 14 граждан Франции, которые были участниками «Флотилии стойкости». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Четырнадцать французов, высланных из Израиля, в том числе [евродепутат] Рима Хассан, приземлились в Орли», — указано в сообщении.

Судя по кадрам с места прибытия активистов, их встречали овациями.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами.

Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

