Российским школьникам рассказали о возможностях ИИ-агентов

Во всех регионах России прошел «Урок цифры» про ИИ-агентов

В российских школах прошел первый в новом учебном году «Урок цифры», он был посвящен ИИ-агентам. Программу занятия разработал благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Отмечается, что открытый урок с онлайн-трансляцией для всех регионов страны прошел в рамках всероссийской образовательной акции. Занятия проводятся с 22 сентября по 12 октября, участие в них приняли уже более 2 млн школьников.

В ходе урока школьникам рассказали, как AI-агенты помогают обрабатывать документы, синтезировать новые знания, консультировать пользователей в режиме реального времени, писать программы и решать прикладные задачи. Материалы урока останутся в открытом доступе после завершения акции 12 октября.

Вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко отметил, что агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества.

«Технологии генеративного ИИ стремительно ведут нас от ассистентов к автономным агентам, способным учиться и принимать решения в незнакомой среде. Эта скорость — вызов и возможность одновременно», — сказал Еременко.

По его словам, Сбер развивает технологии ИИ, в частности AI-сервисы GigaChat и Kandinsky, и делает их бесплатными для пользователей. Также компания популяризирует цифровые навыки через образовательные инициативы, включая проект «Урок цифры».

В свою очередь, директор направления «Кадры для цифровой экономики» Юлия Горячкина подчеркнула, что проект «Урок цифры» уже восемь лет помогает школьникам познакомиться с ИТ-профессиями и современными технологиями.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». В регионах России уроки проходят с участием сотрудников и волонтеров Сбера, а также педагогов и родителей.