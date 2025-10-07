Женщина пыталась провезти в РФ украшения на три млн рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи задержали пассажирку с украшениями на три млн рублей
ФТС России

В аэропорту Сочи поймали 38-летнюю пассажирку, следовавшую из ОАЭ, с незадекларированными украшениями. Об этом сообщает ФТС РФ.

Путешественницу остановили во время прохождения «зеленого» коридора. Когда ее спросили о наличии товаров, подлежащих декларированию, она ответила отрицательно.

В вещах женщины обнаружили серьги с перламутром и колье с гравировкой. В беседе с сотрудниками таможни пассажирка рассказала, что не знала о стоимости украшений, так как их ей подарил знакомый. Следственно, путешественница не знала, что должна декларировать вещи.

«По результатам экспертизы установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава желтого и белого золота 750 пробы», – сообщается в публикации.

Аксессуары стоимостью три миллиона рублей у женщины изъяли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. В рамках закона за такое преступление можно получить срок до пяти лет лишения свободы или штраф.

Ранее в России иностранец отделался штрафом за попытку вывезти золото в пауэрбанке.

