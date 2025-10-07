На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России откроют Институт социальной архитектуры

На базе платформы РСВ создадут Институт социальной архитектуры
Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство РИА Новости

Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ). Об этом сообщил на II Международном симпозиуме «Создавая будущее» глава управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Он отметил, что актуальность социального моделирования сегодня крайне высока.

«Это важно для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы «Россия — страна возможностей» принято решение создать институт социальной архитектуры», — отметил Харичев.

Он добавил, что институт должен будет следовать за социальными изменениями, а а также заниматься социальным моделированием и проектированием. По мнению Харичева, «Россия — страна возможностей» является «очень практичной платформой», где сосредоточены конкурсы и социальные практики.

