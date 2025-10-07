В Подмосковье прошли «Большие гонки — 2025»

Более 20 команд больниц Подмосковья приняли участие в «Больших гонках — 2025»

Сразу 22 команды приняли участие в традиционном спортивном состязании для медиков учреждений Московской области «Большие гонки — 2025», которое прошло в Дубне 4 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В соревнованиях приняли участие команды из областного центра крови, больниц Дмитрова, Солнечногорска, Долгопрудного и других городов.

По словам главного врача Дубненской больницы Игоря Давронова, физическая активность является важнейшей частью здорового образа жизни.

«Традиционно спортивные соревнования объединяют медиков из различных уголков Подмосковья. Они проверили себя на выносливость, силу, координацию и сплоченность», — сказал он.

Давронов добавил, что в этом году в соревнованиях приняли участие более 350 человек.

Соревнование включало в себя семь дисциплин: эстафеты, полоса препятствий, бои гладиаторов и сумо, прыжки, лыжные гонки, гусеницу, поднятие гири весом 16 кг. По итогам соревнований абсолютными чемпионами стала команда медиков из Пушкинской больницы «Розановцы». Второе место у команды «Бюро СМЭ», а третье место завоевала команда Домодедовской стоматологической поликлиники «Бормашина».

Ежегодные «Большие гонки» организует Дубненская больница при поддержке областной профсоюзной организации медработников, Минздрава и администрации Дубны.