Стало известно о пострадавших в результате обрушения в Мадриде

Europa Press: восемь человек пострадали после обрушения здания в центре Мадрида

В результате обрушения здания в испанском Мадриде пострадали восемь человек. Об этом пишет Europa Press.

«Восемь человек пострадали, четверо из них — в легкой форме, в результате частичного обрушения шестиэтажного здания, находившегося на реконструкции», — сказано в материале.

ЧП произошло в 13.00 по местному времени (14.00 мск) в районе Оперы. На месте работают экстренные службы. Территория оцеплена, движение в прилегающих кварталах ограничено, добавляет издание.

О происшествии стало известно 7 октября. Как писала газета Pais, здание рухнуло во время ремонта. Очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.

Источники, близкие к расследованию, изначально сообщили журналистам, что «обрушились как минимум шесть перекрытий (этажей), и под завалами может находиться по меньшей мере один человек.

