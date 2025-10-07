На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших в результате обрушения в Мадриде

Europa Press: восемь человек пострадали после обрушения здания в центре Мадрида
true
true
true

В результате обрушения здания в испанском Мадриде пострадали восемь человек. Об этом пишет Europa Press.

«Восемь человек пострадали, четверо из них — в легкой форме, в результате частичного обрушения шестиэтажного здания, находившегося на реконструкции», — сказано в материале.

ЧП произошло в 13.00 по местному времени (14.00 мск) в районе Оперы. На месте работают экстренные службы. Территория оцеплена, движение в прилегающих кварталах ограничено, добавляет издание.

О происшествии стало известно 7 октября. Как писала газета Pais, здание рухнуло во время ремонта. Очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.

Источники, близкие к расследованию, изначально сообщили журналистам, что «обрушились как минимум шесть перекрытий (этажей), и под завалами может находиться по меньшей мере один человек.

Ранее в Ростовской области в школе частично обвалился потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами