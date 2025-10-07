OpenAI заподозрила Китай в использовании ChatGPT для слежки

CNN: OpenAI считает, что китайские власти следят за уйгурами через ChatGPT

Американская компания OpenAI считает, что китайские власти используют ChatGPT для слежки за гражданами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад организации.

«В одном случае пользователь ChatGPT, «вероятно, связанный с китайским государственным учреждением, обратился к модели ИИ с просьбой помочь разработать инструмент для анализа перемещений и полицейских записей уйгурского меньшинства и других лиц», — говорится в материале.

Другой пользователь просил чат-бота на китайском языке помочь с созданием утилиты для сканирования социальных сетей на предмет сообщений, связанных с религией и политикой. Его, как и первого пользователя, заблокировали.

Отмечается, что в посольстве КНР в США обвинения со стороны OpenAI отвергли и назвали безосновательными.

В начале октября издание WccfTech сообщило, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман тайно посетил Тайвань, где провел встречи с лидерами технологической индустрии, включая глав TSMC и Foxconn. Обсуждались амбициозные проекты компании в области искусственного интеллекта (ИИ), в частности, проект Stargate и разработка собственных специализированных интегральных схем (ASIC).

Ранее в Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок.