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Мужчина получил тюремный срок за добавление «сыворотки правды» в напиток коллеги

SCMP: китаец подсыпал коллеге сыворотку правды и получил 3 года тюрьмы
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Китаец получил тюремный срок за добавление «сыворотки правды» в напиток коллеги, пишет South China Morning Post.

Как следует из материалов дела, мужчина по фамилии Ли, работавший в одной из компаний, решил использовать так называемую «сыворотку правды», о которой узнал во время деловой поездки. Продавец заверил его, что всего несколько капель вещества заставят человека говорить правду. Это вдохновило китайца на серию экспериментов над коллегой.

Первый инцидент произошел во время ужина, когда Ли тайно добавил вещество в напиток напарника Вана. У последнего вскоре началось головокружение и нарушение сознания. После повторного отравления мужчина начал подозревать неладное и обратился за медицинской помощью.

Медицинская экспертиза показала, что в организме Вана присутствуют седативные вещества — мощные депрессанты центральной нервной системы. На допросе Ли признал свою вину, сообщив, что действовал с целью заполучения рабочих планов коллеги. В результате Шанхайский народный суд района Цзинъань признал его виновным в склонении к употреблению наркотиков путем обмана.

Ли получил три года тюрьмы и был оштрафован на $1400. Состояние Вана и возможные долгосрочные последствия воздействия веществ остаются неизвестными.

Ранее американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей.

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