«Ингосстрах» станет партнером фонда «Сколково»

«Ингосстрах» и «Сколково» будут сотрудничать в сфере страхования
«Ингосстрах» и фонд «Сколково» подписали соглашение в сфере страхования, сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Иван Матвеев и управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков.

Стороны в рамках сотрудничества будут развивать цифровую трансформацию, проводить стратегические сессии и займутся совместными исследованиями страховых инноваций.

Также стороны займутся установлением деловых связей в сфере международного сотрудничества.

«Совместные исследования, акселерация стартапов и тестирование инновационных решений помогут создавать продукты, которые отвечают запросам современности. Это сотрудничество укрепит наш статус лидера цифровой трансформации и откроет новые возможности для дальнейшего развития», — отметил Иван Матвеев.

В рамках сотрудничества «Ингосстрах» предоставит отраслевые компетенции в страховой и инвестиционной деятельности.

«Сегодня, в эпоху стремительных цифровых изменений, конкурентное лидерство на любом рынке невозможно без системной интеграции инноваций в бизнес-модель. Это уже
не вопрос выбора — это обязательное условие устойчивого роста и долгосрочного развития», — отметил Павел Новиков.

