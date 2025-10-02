Токаев и Дуров провели встречу на полях форума Digital Bridge 2025

Дуров на встрече с Токаевым рассказал о реализации совместных проектов в ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в ходе встречи на полях международного форума Digital Bridge 2025 обсудили сотрудничество в сферах искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и образования. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

В заявлении отмечается, что казахстанский лидер высоко оценил деятельность Telegram, направленную на поддержку развития цифровой повестки страны. Речь идет о решениях компании стать участником Astana Hub, а также открыть офис на территории республики и запустить AI-лаборатории в Центре искусственного интеллекта AIem.Ai.

«Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

Международный форум Digital Bridge — крупнейшая дискуссионная площадка Центральной Азии по вопросам цифровых технологий и ИИ. В этом году мероприятие проходит в Астане в период с 2 по 4 октября. В нем принимают участие около 30 тыс. человек, в том числе казахстанский лидер и президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Ранее Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане.