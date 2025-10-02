На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев и Дуров провели встречу на полях форума Digital Bridge 2025

Дуров на встрече с Токаевым рассказал о реализации совместных проектов в ИИ
true
true
true
close
Резиденция Президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в ходе встречи на полях международного форума Digital Bridge 2025 обсудили сотрудничество в сферах искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и образования. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

В заявлении отмечается, что казахстанский лидер высоко оценил деятельность Telegram, направленную на поддержку развития цифровой повестки страны. Речь идет о решениях компании стать участником Astana Hub, а также открыть офис на территории республики и запустить AI-лаборатории в Центре искусственного интеллекта AIem.Ai.

«Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

Международный форум Digital Bridge — крупнейшая дискуссионная площадка Центральной Азии по вопросам цифровых технологий и ИИ. В этом году мероприятие проходит в Астане в период с 2 по 4 октября. В нем принимают участие около 30 тыс. человек, в том числе казахстанский лидер и президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Ранее Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами