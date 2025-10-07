На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Уносили синюю, без дыхания»: девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спорт-центра, ее забрали на скорой
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в центре «Тюмень-Дзюдо» на минувших выходных. По словам очевидцев, под воду ушла девочка. «Синюю без дыхания» ее уносили на носилках. Собеседник СМИ рассказал, что ребенка забирала реанимационная бригада скорой помощи.

«Вызов поступил 4 октября в 14:14, через шесть минут бригада скорой медицинской помощи прибыла на место. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в профильное отделение ОКБ № 2», — рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Медики уточнили, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее педиатр назвал 9 случаев, когда нужно срочно ехать к врачу, если ребенок упал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами