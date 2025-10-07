«Уносили синюю, без дыхания»: девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спорт-центра, ее забрали на скорой

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в центре «Тюмень-Дзюдо» на минувших выходных. По словам очевидцев, под воду ушла девочка. «Синюю без дыхания» ее уносили на носилках. Собеседник СМИ рассказал, что ребенка забирала реанимационная бригада скорой помощи.

«Вызов поступил 4 октября в 14:14, через шесть минут бригада скорой медицинской помощи прибыла на место. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в профильное отделение ОКБ № 2», — рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Медики уточнили, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

