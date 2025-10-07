На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр труда прокомментировал возможность введения четырехдневки по всей России

Котяков сообщил, что дефицит специалистов мешает переходу на четырехдневку
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что в России введение четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне пока не планируется.

Он отметил, что в ряде отраслей уже ощущается дефицит квалифицированных специалистов, что делает массовый переход на сокращенную неделю невозможным. Котяков подчеркнул, что трудовое законодательство страны достаточно гибкое, и работодатели могут индивидуально согласовывать графики с работниками в рамках норм Трудового кодекса.

Министр отметил, что при формировании пятилетнего прогноза кадров на 2024 год Минтруд выявил нехватку сотрудников в различных сферах. В ведомстве ставят задачу активного вовлечения молодежи в трудовую деятельность, однако даже с учетом этих мер напряженность на рынке труда в отдельных отраслях сохранится.

По его словам, дефицит кадров дает возможность сотрудникам зарабатывать больше, а работодатели готовы платить за квалификацию и создавать привлекательные условия работы. Котяков добавил, что четырехдневная или трехдневная неделя в России чаще является вынужденной мерой отдельных компаний, связанной с производственными или технологическими особенностями.

Ранее в «Опоре России» оценили последствия четырехдневной рабочей недели.

