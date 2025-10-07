Министр труда прокомментировал возможность введения четырехдневки по всей России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что в России введение четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне пока не планируется.

Он отметил, что в ряде отраслей уже ощущается дефицит квалифицированных специалистов, что делает массовый переход на сокращенную неделю невозможным. Котяков подчеркнул, что трудовое законодательство страны достаточно гибкое, и работодатели могут индивидуально согласовывать графики с работниками в рамках норм Трудового кодекса.

Министр отметил, что при формировании пятилетнего прогноза кадров на 2024 год Минтруд выявил нехватку сотрудников в различных сферах. В ведомстве ставят задачу активного вовлечения молодежи в трудовую деятельность, однако даже с учетом этих мер напряженность на рынке труда в отдельных отраслях сохранится.

По его словам, дефицит кадров дает возможность сотрудникам зарабатывать больше, а работодатели готовы платить за квалификацию и создавать привлекательные условия работы. Котяков добавил, что четырехдневная или трехдневная неделя в России чаще является вынужденной мерой отдельных компаний, связанной с производственными или технологическими особенностями.

Ранее в «Опоре России» оценили последствия четырехдневной рабочей недели.