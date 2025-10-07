В ВШЭ предположили, как могут назвать поколение после зумеров

Поколение людей, которое появится после 2039 года, может получить название «гамма». Такое предположение сделал директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев в беседе с ТАСС.

По его словам, нынешним самым молодым поколением считается «бета» — к нему относят детей, рожденных с 2025 года. Следующий временной рубеж, по оценке эксперта, придется на 2039 год.

Груздев отметил, что названия новых поколений традиционно формируются по буквам греческого алфавита, начиная с «альфы» и «беты». Поэтому логично предположить, что следующее поколение будет называться «гамма».

Поколением «альфа» принято считать людей, рожденных примерно в 2010–2024 годах. Они выросли в эпоху цифровых технологий, социальных сетей и стриминговых сервисов. У поколения «бета» мир станет еще более технологичным — с широким использованием искусственного интеллекта, автоматизации и беспилотных транспортных средств.

Эксперты предполагают, что «гамма» станет первым поколением, для которого технологии дополненной реальности и автономные устройства будут естественной частью жизни.

Предыдущие поколения людей тоже шли в алфавитном порядке, но были из конца списка. «Альфам» и «бетам» предшествовали «иксы» (Х, 1963–1983 гг.); «миллениалы» (Y, 1983–2000 гг.), «зумеры» (Z, 2000-2010).

