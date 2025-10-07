На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВШЭ предположили, как могут назвать поколение после зумеров

Социолог Груздев: следующее поколение людей могут назвать «гамма»
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Поколение людей, которое появится после 2039 года, может получить название «гамма». Такое предположение сделал директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев в беседе с ТАСС.

По его словам, нынешним самым молодым поколением считается «бета» — к нему относят детей, рожденных с 2025 года. Следующий временной рубеж, по оценке эксперта, придется на 2039 год.

Груздев отметил, что названия новых поколений традиционно формируются по буквам греческого алфавита, начиная с «альфы» и «беты». Поэтому логично предположить, что следующее поколение будет называться «гамма».

Поколением «альфа» принято считать людей, рожденных примерно в 2010–2024 годах. Они выросли в эпоху цифровых технологий, социальных сетей и стриминговых сервисов. У поколения «бета» мир станет еще более технологичным — с широким использованием искусственного интеллекта, автоматизации и беспилотных транспортных средств.

Эксперты предполагают, что «гамма» станет первым поколением, для которого технологии дополненной реальности и автономные устройства будут естественной частью жизни.

Предыдущие поколения людей тоже шли в алфавитном порядке, но были из конца списка. «Альфам» и «бетам» предшествовали «иксы» (Х, 1963–1983 гг.); «миллениалы» (Y, 1983–2000 гг.), «зумеры» (Z, 2000-2010).

Ранее зумеры рассказали, сколько у них банковских карт.

