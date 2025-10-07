На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые назвали новое свойство черных дыр

Черные дыры могут быть источниками космического излучения
true
true
true
close
Jiarong Gu/space.com

Новое исследование, проведенное специалистами из Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), представило альтернативную теорию происхождения ультраэнергетических космических лучей, что может существенно изменить наше представление о Вселенной. Об этом сообщила Фотейни Ойконому, возглавляющая исследовательскую группу, в интервью Science Daily.

«Мы подозреваем, что это высокоэнергетическое излучение создается ветрами от сверхмассивных черных дыр», – заявила Ойконому.

Ультраэнергетические космические лучи состоят из протонов и ядер атомов, обладающих энергией до 10^20 электронвольт. Ойконому поясняет, что это колоссальная энергия, сопоставимая с энергией теннисного мяча, летящего со скоростью 200 километров в час.

Для сравнения, это примерно в миллиард раз превышает энергию частиц, производимых в Большом адронном коллайдере. Эти лучи, попадая в атмосферу Земли, распадаются, становясь безопасными для поверхности планеты. Несмотря на отсутствие прямой угрозы для людей на Земле, они могут представлять опасность для астронавтов, поскольку высокоэнергетические частицы несут потенциальные риски для здоровья в космическом пространстве.

