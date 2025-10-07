Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловано

В Павлово-Посадский городской суд Московской области поступила апелляция на решение этого же суда о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей своего новорожденного ребенка в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Как следует из материалов дела, апелляционная жалоба была зарегистрирована 29 сентября 2025 года, однако суд пока не принял ее к рассмотрению.

«Вынесено определение об оставлении жалобы без движения», — цитирует агентство данные суда.

Причины такого решения не уточняются. Вероятно, в апелляции были допущены ошибки, которые необходимо исправить, прежде чем она будет передана в суд для дальнейшего рассмотрения.

Екатерина Бурнашкина родила девочку в аэропорту Турции в октябре 2024 года, а затем оставила ее в туалете, планируя улететь в Россию. Ее задержали, и турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. Однако в июле 2025 года апелляционный суд изменил квалификацию преступления и освободил Бурнашкину.

В подмосковной Электростали в отношении Бурнашкиной также возбуждено уголовное дело по статье о покушении на новорожденного. В настоящее время ребенок находится под опекой приемной семьи.

Ранее оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.