На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловано

Решение подмосковного суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

В Павлово-Посадский городской суд Московской области поступила апелляция на решение этого же суда о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей своего новорожденного ребенка в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Как следует из материалов дела, апелляционная жалоба была зарегистрирована 29 сентября 2025 года, однако суд пока не принял ее к рассмотрению.

«Вынесено определение об оставлении жалобы без движения», — цитирует агентство данные суда.

Причины такого решения не уточняются. Вероятно, в апелляции были допущены ошибки, которые необходимо исправить, прежде чем она будет передана в суд для дальнейшего рассмотрения.

Екатерина Бурнашкина родила девочку в аэропорту Турции в октябре 2024 года, а затем оставила ее в туалете, планируя улететь в Россию. Ее задержали, и турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. Однако в июле 2025 года апелляционный суд изменил квалификацию преступления и освободил Бурнашкину.

В подмосковной Электростали в отношении Бурнашкиной также возбуждено уголовное дело по статье о покушении на новорожденного. В настоящее время ребенок находится под опекой приемной семьи.

Ранее оставленному в туалете аэропорта Антальи ребенку оформили гражданство России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами