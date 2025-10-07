На заключенных в России будут чаще надевать наручники

В России упростят применение наручников и других спецсредств

Для сотрудников уголовно-исполнительной системы планируется облегчить и расширить применение спецсредств, таких как наручники. Основанием для этого станет подозрение в совершении противоправных действий со стороны лиц, находящихся в заключении или под конвоем, сообщили «Известиям» информированные источники в правительстве.

Данная инициатива, разработанная министерством юстиции, ориентирована в первую очередь на особо опасных преступников. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительную оценку этому законопроекту в понедельник, 6 октября.

Предлагаемые изменения направлены на повышение уровня безопасности работников УИС. Поправки должны четко определить их полномочия и стандартизировать практику использования спецсредств, а также внести ясность в процедуры конвоирования, пояснил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

«Законопроект предусматривает расширение перечня оснований для применения специальных средств, допуская их использование как индивидуально, так и в составе группы. В частности, это относится к процессам конвоирования в специализированном транспорте и за его пределами», — сказал юрист.

