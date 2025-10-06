На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогера посадили в тюрьму за розыгрыши со шприцем

Liberation: во Франции блогер получил тюремный срок за пранки со шприцем
true
true
true

Во Франции блогер Амин Мохито (настоящее имя — Илан М.) был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения, из которых шесть — условно, за розыгрыши со шприцем, которые он устраивал с людьми на улице, пишет Liberation.

Блогер снял серию видеороликов, где имитировал уколы шприцем незнакомцам на улицах, притворяясь, будто вводит им неизвестное вещество. Видео быстро распространилось в интернете, вызвав настоящую панику — особенно на фоне недавних сообщений о реальных нападениях с иглами во время студенческих вечеринок и музыкальных фестивалей.

Прокурор запросил для пранкера более жесткое наказание, сославшись на то, что его видео «усилили атмосферу страха и недоверия» во французском обществе.На суде Мохито заявил, что не осознавал масштабов возможных последствий и действовал исключительно ради «возрождения своей популярности».

«Я хотел вернуть внимание к себе, чтобы продвинуть свой фитнес-проект. Это была ужасная идея — я подражал тому, что видел в интернете. Я не думал о других, я думал только о себе», — заявил мужчина.

Парижский уголовный суд признал блогера виновным в «насилии с применением оружия, не повлекшем нетрудоспособности». Помимо тюрьмы, Мохито получил штраф €1500 и запрет на владение оружием сроком на три года.

Ранее полицейские арестовали блогера, утверждавшего, что в крупном аэропорту живут призраки.

