Мужчина подавился едой, испугался и перенес инфаркт

Пожилой мужчина в Греции ел на пляже, подавился едой, испугался и пережил инфаркт, пишет местный портал Magnesia News.

Инцидент произошел на одном из пляжей греческого города Волос. По данным местных СМИ, пенсионер начал задыхаться во время приема пищи — предположительно, кусок еды попал ему в дыхательные пути. Через несколько секунд у мужчины произошел сердечный приступ — медики полагают, что это связано с тем, что пострадавший был сильно напуган случившимся.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь , которая прибыла на место и доставила пострадавшего в местную больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной случившегося стало удушье во время еды, приведшее к остановке сердца. Власти проводят проверку обстоятельств происшествия.

Ранее девятилетний мальчик в США спас своего друга от удушья с помощью приема Геймлиха.