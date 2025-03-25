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Девятилетний мальчик спас своего друга от удушья с помощью приема Геймлиха

На видео попало, как американский школьник спасает жизнь своему младшему другу

Школьник из США, научившийся приему Геймлиха на YouTube, спас своего друга от удушья. Об этом сообщает портал Good News Networks.

Инцидент произошел на территории начальной школы в Роли, Северная Каролина. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девятилетний мальчик применил прием Геймлиха, чтобы спасти своего семилетнего друга от удушья.

В тот день Джейсон и Даррен играли на улице в баскетбол с двумя другими детьми, когда тот из них, что был ниже ростом, внезапно остановился и наклонился. Не теряя времени, Джейсон обхватил Даррена сзади и дважды надавил на живот, тем самым освободив его пути от застрявшей там пищи.

«Мы играли в баскетбол, и он съел батончик мюсли, и мы стали играть дольше, пока он не начал задыхаться. Я не знал, что он на самом деле задыхается, поэтому я просто сделал свое дело», — признался Джейсон.

Мальчик рассказал, что освоил этот классический метод очистки дыхательных путей, просматривая ролики на YouTube.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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