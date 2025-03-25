Девятилетний мальчик спас своего друга от удушья с помощью приема Геймлиха

Школьник из США, научившийся приему Геймлиха на YouTube, спас своего друга от удушья. Об этом сообщает портал Good News Networks.

Инцидент произошел на территории начальной школы в Роли, Северная Каролина. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девятилетний мальчик применил прием Геймлиха, чтобы спасти своего семилетнего друга от удушья.

В тот день Джейсон и Даррен играли на улице в баскетбол с двумя другими детьми, когда тот из них, что был ниже ростом, внезапно остановился и наклонился. Не теряя времени, Джейсон обхватил Даррена сзади и дважды надавил на живот, тем самым освободив его пути от застрявшей там пищи.

«Мы играли в баскетбол, и он съел батончик мюсли, и мы стали играть дольше, пока он не начал задыхаться. Я не знал, что он на самом деле задыхается, поэтому я просто сделал свое дело», — признался Джейсон.

Мальчик рассказал, что освоил этот классический метод очистки дыхательных путей, просматривая ролики на YouTube.

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