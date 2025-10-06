На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пьет и избивает жену»: cоседи рассказали об издевавшемся над собакой-инвалидом столяре

Столяр, избивший в Подмосковье собаку-инвалида, часто выпивает и выкидывает мусор из окна
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Мужчина, накануне избивший собаку-инвалида в Подольске, часто злоупотребляет алкоголем и ведет себя неадекватно, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Евгения. Она живет по соседству с хозяйкой пострадавшего животного и часто с ними гуляет.

«С собачкой все, слава богу, хорошо. Все в порядке. Конечно, сразу написали заявление и ждем, когда будет ход всего этого дела. Мужчину не знаем, но со слов соседей, он часто выпивает, ведет себя неадекватно, избивает жену и выкидывает мусор из окна», — сказала Евгения.

Инцидент произошел накануне в Подольске. Предварительно, хозяйка собаки, у которой не работают задние лапы, ненадолго оставила животное на улице и пошла домой за одеждой для ребенка. В это время к питомцу подошел нетрезвый мужчина и начал к нему тянуться. Пес его укусил, после чего живодер нанес ему несколько ударов ногой, поднял и с силой бросил о землю.

Подозреваемым в избиении животного оказался столяр, который в тот день праздновал свой 47-й день рождения.

Ранее житель Новороссийска на видео избил чихуахуа, после собаку раздавила машина.

