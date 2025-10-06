На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области россиянин не выжил после отказов в госпитализации

V1: в Волгоградской области мужчина не выжил после нескольких отказов медиков
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области 43-летнего мужчину с сильными болями не спасли после поездок по нескольким больницам. Об этом сообщает V1.

Мужчине, который ранее не жаловался на проблемы со здоровьем, стало плохо спустя некоторое время после тренировки. Как рассказала супруга, он пожаловался на боли в спине, специальные мази не помогли.

«Он сидел белый, как пелена, пот с него лился ледяной. Вообще у него кожа розоватого оттенка, а тут он полностью белый — я такого в жизни никогда не видела», – рассказала жена пострадавшего.

Прибывшие на место медики диагностировали остеохондроз, несмотря на то, что мужчина кричал от боли и постоянно терял сознание. После отъезда скорой супруга вызвала еще одну бригаду, медики которой сделали ЭКГ и заявили, что проблем нет.

Женщина загрузила результаты исследования в нейросеть, которая обнаружила в них признаки инфаркта. Жена сама отвезла главу семьи в больницу, но там им отказали, после чего они отправились в третью больницу. Там его направили в реанимацию. После этого он еще раз позвонил семье, но вскоре врачи сообщили семье, что спасти мужчину не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Магнитогорске пенсионеру отказали в госпитализации из-за отсутствия прописки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами