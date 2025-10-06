В Волгоградской области россиянин не выжил после отказов в госпитализации

В Волгоградской области 43-летнего мужчину с сильными болями не спасли после поездок по нескольким больницам. Об этом сообщает V1.

Мужчине, который ранее не жаловался на проблемы со здоровьем, стало плохо спустя некоторое время после тренировки. Как рассказала супруга, он пожаловался на боли в спине, специальные мази не помогли.

«Он сидел белый, как пелена, пот с него лился ледяной. Вообще у него кожа розоватого оттенка, а тут он полностью белый — я такого в жизни никогда не видела», – рассказала жена пострадавшего.

Прибывшие на место медики диагностировали остеохондроз, несмотря на то, что мужчина кричал от боли и постоянно терял сознание. После отъезда скорой супруга вызвала еще одну бригаду, медики которой сделали ЭКГ и заявили, что проблем нет.

Женщина загрузила результаты исследования в нейросеть, которая обнаружила в них признаки инфаркта. Жена сама отвезла главу семьи в больницу, но там им отказали, после чего они отправились в третью больницу. Там его направили в реанимацию. После этого он еще раз позвонил семье, но вскоре врачи сообщили семье, что спасти мужчину не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

