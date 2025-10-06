Мужчина украл из магазина в Москве технику на 280 тысяч рублей и попал на видео

В Москве мужчина украл из магазина технику на 280 тысяч рублей

В Москве на видео попало, как 31-летний мужчина украл из магазина два телефона и смарт-часы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в одном из магазинов торгового центра на Пролетарском проспекте. Мужчина тайно похитил два мобильных телефона и смарт-часы, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители поймали подозреваемого, и тот рассказал, что в тот же день продал украденное случайным прохожим по существенно заниженной цене. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Общий ущерб, причиненный магазину, превысил 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное д по статье дело по статье 158 УК РФ — кража. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла расследование дела и привлечение вора к ответственности на контроль.

