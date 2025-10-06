Лауреат «Оскара» отметил роль ИИ в ускорении кинопроизводства

Текущих мощностей ИИ недостаточно для создания полнометражного кино, однако ситуация может измениться в течение нескольких лет. Об этом на полях Moscow Startup Summit заявил американский режиссер и трехкратный лауреат премии «Оскар» Оливер Стоун.

На площадке специалисты обсудили технологическое предпринимательство и инновации, а также создание кинофильмов.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев высказал мнение, что творческое видение является стратегическим инструментом, который необходимо развивать стартаперам. По мнению Гордеева, оно, в первую очередь, опирается на способность интуитивно угадать потенциал идеи, которую еще даже не начали реализовывать.

Затем к разговору подключился Стоун. Он отметил, что бизнес — более долгосрочное дело, которым можно заниматься на протяжении всей жизни, при производстве фильмов же каждый раз приходится начинать все сначала, потому оно требует от режиссера гораздо большей гибкости.

«Привлекать финансирование, заниматься самим производством и дистрибуцией фильма — и все эти вопросы решаются каждый раз с нуля. Таким образом я снял 20 художественных и 13 документальных картин. Поэтому я бы не стал ставить бизнес и кино в один ряд», — заявил Стоун.

Он добавил, что понимание того, что является новым, а что — нет, у всех разное. Стоун также считает, что есть немногочисленные режиссеры с первоклассной репутацией, которые могут себе позволить реализовать практически любой проект. Но при этом это не может длиться вечно: рано или поздно успех и популярность заканчиваются.

В свою очередь, Гордеев подчеркнул, что в кинобизнесе крайне важна репутация. «Когда вы создаете успешные проекты, вас уважают и стремятся с вами работать. Но стоит допустить одну оплошность или столкнуться с падением рейтингов, как лояльная аудитория мгновенно присоединяется к осуждению. От этого страдают многие режиссеры и продюсеры», — отметил он.

Стоун также сообщил, что уже несколько лет использует ИИ в собственных фильмах, что позволяет ему выпускать ленты чаще. При этом, по его словам, текущих мощностей недостаточно для создания полнометражного кино, но ситуация может измениться в течение нескольких лет, потому инструмент является перспективным.