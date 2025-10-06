Приставы не смогли взыскать с американской платформы штраф

Приставы не смогли взыскать с Pinterest штраф в размере 4 млн рублей

Приставы не смогли взыскать с фотохостинга Pinterest неуплаченный штраф в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы судебных приставов.

Согласно документам, 14 января на сервис фотографий завели исполнительное производство по акту об административном правонарушении, который вынес Таганский районный суд Москвы. 25 марта производство было прекращено, так как невозможно установить местонахождение должника или его имущества. С фотохостинга пытались взыскать 4 млн руб.

В материалах также говорится, что с 9 сентября с сервиса взыскивается свыше 981 тыс. руб., исполнительное производство возбудили по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

В конце августа суд Таганского района Москвы признал Pinterest виновным в нарушении российского законодательства. Компании назначены два административных штрафа на общую сумму 10 млн рублей. Сервис получил штраф в 4 млн рублей по статье 19.7.10-4 КоАП РФ за невыполнение требований федеральных органов власти. Еще 6 млн рублей назначены по статье 13.49 КоАП РФ за деятельность без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.

Pinterest — американская платформа для публикации пользовательских коллекций изображений.

Ранее московский суд оштрафовал Discord почти на миллион рублей.