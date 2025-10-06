На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные железнодорожные маршруты этой осени

На поездах россияне этой осенью чаще всего ездят между Москвой и Петербургом
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию ж/д билетов в период с сентября по ноябрь и назвал топ-10 самых востребованных маршрутов этой осени.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что на поездах россияне чаще всего путешествуют между двумя столицами: на маршрут Москва — Санкт-Петербург пришлось 7,7% от общего количества оформленных заказов, а на обратный путь — 7,1%. В столице путешественники этой осенью выбирают жилье в среднем за 9500 рублей в сутки, в Петербурге — за 8200 рублей.

Довольно популярны оказались поездки между крупными городами Краснодарского края: доля маршрута СочиКраснодар составила 2,4%, а на отрезок Краснодар — Сочи пришлось 2,1% заказов. Жилье в Сочи бронируют за 10 200 рублей в сутки, в Краснодаре — за 7700 рублей.

Кроме того, этой осенью путешественники часто ездят на поезде из Москвы в Нижний Новгород (доля — 1,3%; номер в отеле в Нижнем Новгороде — 8800 рублей в сутки) и обратно в столицу (1,1%), из Ростова-на-Дону в Москву (0,9%) и обратно (0,8%; жилье в южном городе бронируют за 7600 рублей), из Москвы в Воронеж (0,8%; отель в Воронеже стоит порядка 7600 рублей) и из Сочи в Ростов-на-Дону (0,7%).

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

