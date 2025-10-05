Большинство опрошенных американцев не одобряют шатдаун правительства

YouGov: более половины граждан США не одобряют шатдаун и действия Трампа

Более половины граждан США недовольны действиями президента Дональда Трампа и обеспокоены приостановкой работы правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov совместно с CBS.

Опубликованные CBS данные свидетельствуют о том, что 80% американских граждан обеспокоены экономическими последствиями возможного шатдауна в США, при этом 49% респондентов заявили о «серьезной обеспокоенности». Лишь 20% опрошенных не высказали каких-либо опасений относительно остановки работы правительства.

Кроме того, 58% респондентов выразили неодобрение деятельностью Трампа, в то время как 42% оценили ее положительно, согласно результатам опроса.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. взрослых граждан США. Статистическая погрешность составляет приблизительно 2,3 процентных пункта.

Согласно данным исследования YouGov и Economist, проводившегося неделей ранее, 54% американцев дали отрицательную оценку работе Трампа.

