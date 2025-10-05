Психолог назвала самых токсичных сотрудников

Коллеги способны сделать рабочую атмосферу токсичной. Дружба в коллективе может быть питающим ресурсом, но рядом с деструктивными людьми она превращается в пытку. О самых токсичных категориях коллег «Газете.Ru» рассказала психолог и предприниматель Марина Роднова.

По ее словам, самые токсичные коллеги — сплетники, которые обсуждают чужую жизнь и легко пускают в оборот любую информацию.

«За ними в антирейтинге идут вечные жертвы. Это люди, чьи бесконечные жалобы лишают сил и энергии, но не приводят к изменениям. Такие люди постоянно сетуют на свои неудачи, но не предпринимают даже малейших попыток к переменам», — объяснила она.

Лицемеры тоже вносят свой вклад в токсичность, так как в глаза они поддерживают, а за спиной готовы подставить.

«Но особенно осторожно стоит вести себя с так называемыми карьеристами. Они способны использовать чужие идеи для собственного продвижения. А агрессивные конкуренты радуются ошибкам коллег и сознательно мешают их работе», — добавила психолог.

Немало проблем создают так называемые нахлебники, считает эксперт.

«Это коллеги, перекладывающие задачи на других и присваивающие себе результаты. Конфликтные личности — тоже не лучший вариант для соседства на работе. Они ищут поводы для ссор, втягивают всех вокруг в бесконечные разборки», — сказала эксперт.

Роднова предупредила, что стоит держать дистанцию и с теми, кто слишком близок к «телу» руководителя. Такие люди часто становятся невидимыми «ушами» начальства, при них следует контролировать каждое сказанное слово.

По словам эксперта, главный ориентир выбора коллег — это внутренние ощущения. Как сотрудник проходит испытательный срок, так и компания находится на своеобразном испытательном сроке у сотрудника.

«Если после общения с руководством или коллегами человек испытывает усталость, настороженность или необходимость тщательно фильтровать слова, это сигнал о том, что человек испытывает стресс. Такие отношения не приведут ни к развитию, ни к здоровой атмосфере. В таких случаях действительно лучше уйти на дистанцию. А лучшим решением будет смена работы на такую, где присутствует здоровая атмосфера и есть все условия для развития карьеры», — резюмировала психолог.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.