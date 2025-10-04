На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФК «Носта» показал новую форму

Алексей Смертин представил новую форму футбольного клуба «Носта»
true
true
true
close
Telegram-канал «Новотроицк Меняется!»

Бывший российский футболист Алексей Смертин представил новую форму футбольного клуба «Носта», сообщает Telegram-канал «Новотроицк Меняется!».

Презентация формы прошла на стадионе «Металлург» во время Новотроицкого полумарафона.

Цвет и дизайн игровой формы, изготовленной «Уросъярви», отсылают к легендарному матчу, который прошел в Новотроицке 25 лет назад. Тогда при заполненном стадионе «Носта» играла с московским «Спартаком» в рамках Кубка России.

«Как игроку, мне прежде всего понравилось качество футболок, очень достойное. Ну и цветовое решение, сразу вспомнил «Челси», в котором играл в те годы», — отметил Смертин.

В Telegram-канале уточнили, что форма была приобретена на частные средства и стала подарком клубу от советника гендиректора УК «Уральская Сталь» Вадима Ковалева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами