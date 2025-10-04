ФК «Носта» показал новую форму

Бывший российский футболист Алексей Смертин представил новую форму футбольного клуба «Носта», сообщает Telegram-канал «Новотроицк Меняется!».

Презентация формы прошла на стадионе «Металлург» во время Новотроицкого полумарафона.

Цвет и дизайн игровой формы, изготовленной «Уросъярви», отсылают к легендарному матчу, который прошел в Новотроицке 25 лет назад. Тогда при заполненном стадионе «Носта» играла с московским «Спартаком» в рамках Кубка России.

«Как игроку, мне прежде всего понравилось качество футболок, очень достойное. Ну и цветовое решение, сразу вспомнил «Челси», в котором играл в те годы», — отметил Смертин.

В Telegram-канале уточнили, что форма была приобретена на частные средства и стала подарком клубу от советника гендиректора УК «Уральская Сталь» Вадима Ковалева.