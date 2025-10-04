В России растет спрос на гибридные специальности

Эксперт Королёв: бизнесу сейчас нужны люди, которые будут работать на стыке сфер

Классическое разделение профессий постепенно уходит в прошлое. Все чаще компании ищут сотрудников, готовых работать на стыке сфер и решать комплексные задачи, рассказал «Газете.Ru» продюсер направления «Высшее образование» Нетологии, кандидат политических наук Егор Королёв.

«Сегодня важнее думать не о том, какую профессию выбрать раз и навсегда, а о том, какие навыки помогут оставаться востребованным в течение всей жизни», — отметил Королёв.

По словам эксперта, сейчас ценность приобретают универсальные специалисты, которые способны сочетать «жесткие» технические навыки с «мягкими» управленческими и коммуникативными. Такая комбинация позволяет закрывать потребности работодателей в самых разных сферах — от бизнеса и промышленности до госсектора и креативных индустрий.

«Специалист должен уметь работать не только с инструментами, но и с людьми: выстраивать процессы, управлять временем, находить выход из конфликтных ситуаций. Эти навыки востребованы не меньше, чем владение технологиями», — пояснил эксперт.

Именно сочетание таких качеств лежит в основе гибридных профессий. Королёв подчеркнул, что в ближайшие годы будут востребованы четыре профессиональных направления.

Первое из них — проектный менеджмент. Управление процессами и командами востребовано в бизнесе, промышленности, госструктурах и креативных индустриях. Проектные менеджеры отвечают за организацию взаимодействия участников, контроль сроков и цифровизацию рабочих процессов. Эта профессия позволяет переходить между сферами деятельности и при этом оставаться востребованным на рынке.

Второе направление — медиакоммуникации. Эта профессия объединяет навыки журналистики, продюсирования и работы с цифровыми инструментами. Такие специалисты создают тексты, фото и видео, занимаются продвижением в соцсетях, организуют мероприятия.

«Сегодня почти в каждой организации есть люди, отвечающие за коммуникации. Они могут и фестиваль организовать, и корпоративный PR выстроить», — добавил Королёв.

Третье направление — продуктовый маркетинг на стыке с аналитикой. Современные компании ждут от специалистов умения работать не только с контентом, но и с данными. Анализ поведения аудитории, исследование трендов и оценка эффективности решений становятся обязательной частью профессии.

«Работодателям нужны маркетологи, которые совмещают креатив и аналитику. Это делает их особенно ценными для бизнеса», — пояснил он.

Четвертое направление связано с IT-разработкой. Эта сфера выходит за пределы чисто технических задач. Сегодня особенно ценятся специалисты, которые владеют технологиями и, при этом, умеют управлять командами, вести проекты и выстраивать коммуникацию. Именно такие сотрудники быстрее достигают карьерного роста.

Королёв подчеркнул, что перечисленные профессии универсальны и подходят разным категориям специалистов.

«Школьникам они дают широкую базу и возможность определиться с интересами. При выборе вуза важно обращать внимание на программы с современными цифровыми дисциплинами и преподавателями-практиками.

Тем, кто решил сменить профессию, гибридные направления помогают быстрее перестроиться на новую специальность. Опытным специалистам они открывают возможность обновить знания и расширить профессиональные связи, что особенно важно для карьерного развития», — добавил эксперт.

В обучении таким профессиям особенно важна актуализация содержания программ и набора дисциплин в соответствии с меняющимися требованиями рынка. Иначе выпускники рискуют разочароваться и столкнуться с нехваткой востребованных навыков.

«Чтобы не потерять интерес и не отстать от рынка, важно выбирать образование, где есть гибкость, возможность менять направление и осваивать новые инструменты», — сказал Королёв.

Быстрый темп развития технологий добавляет еще один вызов. Те навыки, что востребованы сегодня, через несколько лет могут потерять актуальность. Поэтому непрерывное обучение становится неотъемлемой частью профессиональной жизни каждого.

«Самое важное — учиться всю жизнь. В условиях динамично меняющегося рынка труда наличия единственного диплома уже недостаточно. Регулярное получение новых знаний и навыков помогает оставаться конкурентоспособным и востребованным специалистом», — резюмировал он.

