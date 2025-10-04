На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему после сладкого «плывет» картинка перед глазами

Shutterstock

После сладкой еды многие замечают размытость, списывая это на усталость глаз. Но такой симптом связан с колебаниями сахара в крови, рассказала «Газете.Ru» врач офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

Так, например, после большой порции арбуза уровень сахара в крови быстро повышается. Часть глюкозы в хрусталике превращается в сорбитол, который удерживает влагу и вызывает набухание. Изменяется форма и показатель преломления, поэтому изображение становится размытым. Чаще всего возникает «миопический сдвиг», когда картинка уходит в минус. В редких случаях наблюдается обратный эффект.

«Скачки сахара отражаются и на слезной пленке. Она становится менее стабильной, появляется эффект «вуали» и колебания четкости. Это объясняет жалобы на двустороннюю размытость после сладкой еды», — объяснила врач.

Обычно размытость возникает через 30–60 минут после еды и длится 1–3 часа. При нарушении углеводного обмена эпизод может продолжаться до 4–8 часов. У людей с устойчиво высоким уровнем сахара размытость сохраняется дольше.

«Более ярко эффект проявляется у людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и диабетом 2-го типа. Миопы чувствительнее реагируют даже на небольшой сдвиг. Пользователи контактных линз тоже чаще жалуются на размытость из-за нестабильной слезной пленки», — рассказала она.

Сахарная размытость двусторонняя, колеблющаяся и не проходит после моргания или капель. Часто сопровождается жаждой, частым мочеиспусканием, головной болью и усталостью. При сухом глазе размытость улучшается после моргания и сопровождается жжением и светобоязнью. При переутомлении зрение становится смазанным после работы вблизи и восстанавливается после отдыха.

«Кратковременные подъемы сахара связаны с небольшим ростом внутриглазного давления. Для пациентов с глаукомой такие колебания опасны, поэтому им важно контролировать уровень сахара и избегать резких постпрандиальных пиков. Поводом для визита становится размытость, сохраняющаяся дольше 1–2 суток, быстрое ухудшение зрения, односторонние искажения, вспышки, мушки, боль в глазу или радужные круги. Особенно опасны такие эпизоды на фоне выраженной гипергликемии,» — добавила врач.

Значение имеет размер порции и скорость еды. Большая долька арбуза, съеденная быстро, повышает риск смазанного зрения. Сочетание с белком, клетчаткой и жирами помогает сгладить скачок сахара. Полезно вести дневник: отмечать продукты, время появления симптомов и их длительность. Пациентам с диабетом и глаукомой стоит фиксировать уровень сахара и внутриглазное давление.

«Повторяющиеся эпизоды размытости после сладкой еды могут быть ранним маркером нарушений углеводного обмена. Важно пройти обследование и проверить показатели сахара, чтобы выявить проблему на раннем этапе», — резюмировала врач.

Ранее врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам.

