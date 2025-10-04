Врач объяснила, почему после сладкого «плывет» картинка перед глазами

После сладкой еды многие замечают размытость, списывая это на усталость глаз. Но такой симптом связан с колебаниями сахара в крови, рассказала «Газете.Ru» врач офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

Так, например, после большой порции арбуза уровень сахара в крови быстро повышается. Часть глюкозы в хрусталике превращается в сорбитол, который удерживает влагу и вызывает набухание. Изменяется форма и показатель преломления, поэтому изображение становится размытым. Чаще всего возникает «миопический сдвиг», когда картинка уходит в минус. В редких случаях наблюдается обратный эффект.

«Скачки сахара отражаются и на слезной пленке. Она становится менее стабильной, появляется эффект «вуали» и колебания четкости. Это объясняет жалобы на двустороннюю размытость после сладкой еды», — объяснила врач.

Обычно размытость возникает через 30–60 минут после еды и длится 1–3 часа. При нарушении углеводного обмена эпизод может продолжаться до 4–8 часов. У людей с устойчиво высоким уровнем сахара размытость сохраняется дольше.

«Более ярко эффект проявляется у людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и диабетом 2-го типа. Миопы чувствительнее реагируют даже на небольшой сдвиг. Пользователи контактных линз тоже чаще жалуются на размытость из-за нестабильной слезной пленки», — рассказала она.

Сахарная размытость двусторонняя, колеблющаяся и не проходит после моргания или капель. Часто сопровождается жаждой, частым мочеиспусканием, головной болью и усталостью. При сухом глазе размытость улучшается после моргания и сопровождается жжением и светобоязнью. При переутомлении зрение становится смазанным после работы вблизи и восстанавливается после отдыха.

«Кратковременные подъемы сахара связаны с небольшим ростом внутриглазного давления. Для пациентов с глаукомой такие колебания опасны, поэтому им важно контролировать уровень сахара и избегать резких постпрандиальных пиков. Поводом для визита становится размытость, сохраняющаяся дольше 1–2 суток, быстрое ухудшение зрения, односторонние искажения, вспышки, мушки, боль в глазу или радужные круги. Особенно опасны такие эпизоды на фоне выраженной гипергликемии,» — добавила врач.

Значение имеет размер порции и скорость еды. Большая долька арбуза, съеденная быстро, повышает риск смазанного зрения. Сочетание с белком, клетчаткой и жирами помогает сгладить скачок сахара. Полезно вести дневник: отмечать продукты, время появления симптомов и их длительность. Пациентам с диабетом и глаукомой стоит фиксировать уровень сахара и внутриглазное давление.

«Повторяющиеся эпизоды размытости после сладкой еды могут быть ранним маркером нарушений углеводного обмена. Важно пройти обследование и проверить показатели сахара, чтобы выявить проблему на раннем этапе», — резюмировала врач.

