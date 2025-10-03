На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ХМАО напомнили о запрете носить в школах хиджаб

Депутат Матвеев: запрет никабов и хиджабов в школах ХМАО законен
Саид Царнаев/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев напомнил о запрете на ношение никабов и хиджабов в школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), назвав данное решение законным и обоснованным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Решение абсолютно законное и обоснованное. Светская общеобразовательная школа не место для религиозных демонстраций. Кто сильно верующий — может посещать религиозные учебные заведения или находиться на домашнем обучении», — заявил депутат.

3 октября региональный департамент образования и науки сообщил, что все 303 школы округа, учитывая мнение родительских комитетов и общественности, приняли решение о запрете любых головных уборов, включая никабы и хиджабы, независимо от их религиозной принадлежности.

Подчеркивается, что запрет в равной степени распространяется на все головные уборы внутри школы, будь то косынки, тюбетейки или шляпы.

Ранее вопрос о запрете на ношение никабов и хиджабов в школах поднимал член СПЧ Кабанов.

