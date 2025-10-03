На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В национальном центре «Россия» пройдет международный симпозиум «Создавая будущее»

Симпозиум «Создавая будущее» соберет в Москве более 7000 участников
Национальный центр «Россия»

В Москве в национальном центре «Россия» 7 и 8 октября состоится второй Международный симпозиум «Создавая будущее». Об этом сообщает пресс-служба центра.

В мероприятии примут участие ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства из почти 80 стран, всего более 7000 человек. На симпозиуме выступят 200 российских и зарубежных спикеров, включая экспертов из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

В рамках мероприятия запланировано около 50 мероприятий: панельные дискуссии, лекции, стратегические сессии, мастер-классы и другие форматы. Участники обсудят актуальные вопросы формирования общественных пространств, визуальных кодов и общечеловеческих ценностей, которые определяют контуры будущего.

Свое участие подтвердили заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие.

Отмечается, что программа разделена на три основных трека: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество». Первый трек посвящен трансформациям социума, второй — биотехнологиям, новым материалам, цифровому космосу и искусственному интеллекту, третий — гуманитарному взаимодействию в многополярном мире.

Центральным событием станет открытый лекторий с участием российских и зарубежных экспертов. Также предусмотрены специальные форматы: хакатон по созданию нейроконтента, квест для юных участников и всероссийская викторина для школьников и студентов.

