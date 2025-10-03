На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель получил уголовный срок за многократное изнасилование ученицы

В Нидерландах учитель надругался над ученицей и получил срок
Shutterstock

В Нидерландах 57-летний учитель получил уголовный срок за изнасилование ученицы. Об этом сообщает NL Times.

Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2018 год мужчина несколько раз изнасиловал ученицу, которой на тот момент было от девяти до двенадцати лет. Жертва сообщила о преступлениях спустя несколько лет, когда выросла.

Суд счел ее показания достоверными — ее слова подтвердил психотерапевт, который много лет работал с девушкой.

Бывшего педагога, которого уволили из образовательного учреждения в 2018 году, приговорили к пяти годам лишения свободы. Также его обязали покрыть расходы потерпевшей на психотерапию в размере 60 тысяч евро.

Ранее в Индии учитель йоги изнасиловал ученицу, обещая ей медали за достижения.

