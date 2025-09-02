На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель йоги пообещал подопечной медали и изнасиловал

В Индии учитель йоги изнасиловал ученицу, обещая ей медали за достижения
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Индии ученица преподавателя йоги пожаловалась на насилие с его стороны, которое длилось не один год. Об этом сообщает The Times of India.

В беседе с полицейскими девушка рассказала, что уже несколько лет занимается йогой с одним наставником. В ноябре 2023 года (в тот момент ей было 17 лет) пострадавшая поехала с учителем в Таиланд на спортивное мероприятие. Там мужчина приставал к подопечной и вынудил отказаться от дальнейшего участия в мероприятии.

В 2024 году она стала одной из учащихся его «института йоги». Педагог пообещал ей медали и другие достижения, после чего изнасиловал.

Спустя некоторое время девушка рассказала обо всем полиции. По ее словам, от действий учителя пострадали еще шесть-семь человек.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям нескольким статьям, в том числе о сексуальных домогательствах. На данный момент подозреваемого ищут.

Ранее учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было.

