Учитель йоги пообещал подопечной медали и изнасиловал

В Индии учитель йоги изнасиловал ученицу, обещая ей медали за достижения

В Индии ученица преподавателя йоги пожаловалась на насилие с его стороны, которое длилось не один год. Об этом сообщает The Times of India.

В беседе с полицейскими девушка рассказала, что уже несколько лет занимается йогой с одним наставником. В ноябре 2023 года (в тот момент ей было 17 лет) пострадавшая поехала с учителем в Таиланд на спортивное мероприятие. Там мужчина приставал к подопечной и вынудил отказаться от дальнейшего участия в мероприятии.

В 2024 году она стала одной из учащихся его «института йоги». Педагог пообещал ей медали и другие достижения, после чего изнасиловал.

Спустя некоторое время девушка рассказала обо всем полиции. По ее словам, от действий учителя пострадали еще шесть-семь человек.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям нескольким статьям, в том числе о сексуальных домогательствах. На данный момент подозреваемого ищут.

