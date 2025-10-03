Певица Таисия Повалий стала героиней выпуска «Новые украинские русские»

Власти Украины делают все, чтобы поссорить свой народ с русскими, заявила певица Таисия Повалий в новом выпуске проекта «Новые украинские русские».

Певица отметила, что во время Майдана в 2004 году она открыто выражала свой протест «Оранжевой революции».

«Мы смотрели с утра до ночи новости с Майдана, в которых нам пытались внушить, что мы плохо живем, что мы не той дорогой идем. Я была против этого. На киевском ТВ я предложила разогнать Майдан. После этого мне стали активно угрожать, поэтому пришлось бежать из Киева в Донецк», — сказала она.

Она рассказала, что госпереворот в 2014 году показал, что Украина перестала быть той страной, которую она любила.

«Властям было необходимо поссорить свой украинский народ с русскими, рассказать им, что мы разные люди, что русские плохие, и что кроме Бандеры их никто не спасет. Поэтому и песни, ему посвященные, сейчас звучат, и детей на них воспитывают, это самое обидное», — отметила она.

Также певица призвала украинцев слушать настоящую историю, а не ту, которую им транслируют на Украине.

«Слушайте свое сердце, будьте добрее», — обратилась она к зрителям.

В выпуске героиня откровенно рассказала о семейных ценностях, политических взглядах, о причинах, стоявших за ее переездом в Россию.