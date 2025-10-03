Врач предупредила об опасности длительного наркоза

Наркоз может создавать серьезную нагрузку на организм, которая напрямую связана с продолжительностью анестезии. Об этом «Пятому каналу» рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Юлия Глебова.

Она уточнила, что современные препараты являются более безопасными, чем их старые аналоги. При этом длительное пребывание под наркозом (более трех часов) может негативно сказаться на когнитивных функциях, вызвать слабость и создать нагрузку на системы детоксикации организма — печень и почки.

«Чем длительнее наркоз, тем больше препаратов вводится. Часть этих препаратов депонируют в жировой клетчатке, выводятся они через печень. Нагрузка на этот орган возрастает. Нужно стабилизировать и вывести довольно большое количество препаратов. Поэтому пациенты после длительного наркоза в среднем хуже себя чувствуют, чем пациенты, которые под наркозом коротким, может быть довольно длительное головокружение, слабость и так далее», — уточнила Глебова.

По ее словам, действие нескольких наркозов в течение года создаст меньшую нагрузку для центральной нервной системы и печени.

Американские ученые из Пенсильванского университета до этого изучили половые различия в реакциях на полную анестезию на мышах и людях. Оказалось, что женщины и мужчины с разной скоростью отходят от наркоза.

Ранее были названы ошибки проведения анестезии в стоматологии, которые могут привести к коме.