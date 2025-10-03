На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евгений Герасимов рассказал о планах по развитию Театра сатиры

Герасимов: чувствую гордость за проделанную работу в театре на Малой Ордынке
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов объявил о завершении своей работы в Театре на Малой Ордынке. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он подвел итоги трехлетней деятельности в этом театре.

Он подчеркнул, что передает театр в надежные руки и чувствует гордость за проделанную работу. По его словам, за время работы в этом театре удалось привлечь новых талантливых актеров и режиссеров, обновить и разнообразить репертуар.

По его словам, за время руководства были выпущены яркие и значимые премьеры, которые полюбились зрителям. Среди них – «Мастер и Маргарита. История любви», «Любовь во время холеры» и «Пигмалион».

«За три года работы в Театре на Малой Ордынке нам вместе с замечательной командой удалось добиться многого. Количество спектаклей заметно выросло, зрительская аудитория увеличилась, театр стал по-настоящему живым и востребованным. Передавая такой театр в надежные руки, я чувствую гордость за коллектив и проделанную работу», — рассказал режиссер.

Герасимов также сообщил, что сосредоточится на развитии Театра сатиры. По его словам, этот легендарный коллектив с богатейшей историей требует полной отдачи, особенно после присоединения «Прогресс сцены Армена Джигарханяна».

«В этом году театр открывает 101-й сезон, и это серьезный творческий вызов, на который я откликаюсь со всей ответственностью и огромным профессиональным интересом», — добавил он.

Режиссер уточнил, что Театр сатиры сегодня работает на четырех площадках, что расширяет возможности для реализации новых проектов и привлечения зрителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами