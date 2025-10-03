Евгений Герасимов рассказал о планах по развитию Театра сатиры

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов объявил о завершении своей работы в Театре на Малой Ордынке. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он подвел итоги трехлетней деятельности в этом театре.

Он подчеркнул, что передает театр в надежные руки и чувствует гордость за проделанную работу. По его словам, за время работы в этом театре удалось привлечь новых талантливых актеров и режиссеров, обновить и разнообразить репертуар.

По его словам, за время руководства были выпущены яркие и значимые премьеры, которые полюбились зрителям. Среди них – «Мастер и Маргарита. История любви», «Любовь во время холеры» и «Пигмалион».

«За три года работы в Театре на Малой Ордынке нам вместе с замечательной командой удалось добиться многого. Количество спектаклей заметно выросло, зрительская аудитория увеличилась, театр стал по-настоящему живым и востребованным. Передавая такой театр в надежные руки, я чувствую гордость за коллектив и проделанную работу», — рассказал режиссер.

Герасимов также сообщил, что сосредоточится на развитии Театра сатиры. По его словам, этот легендарный коллектив с богатейшей историей требует полной отдачи, особенно после присоединения «Прогресс сцены Армена Джигарханяна».

«В этом году театр открывает 101-й сезон, и это серьезный творческий вызов, на который я откликаюсь со всей ответственностью и огромным профессиональным интересом», — добавил он.

Режиссер уточнил, что Театр сатиры сегодня работает на четырех площадках, что расширяет возможности для реализации новых проектов и привлечения зрителей.