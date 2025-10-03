Одноклассники совместно с нумизматами создали проект ко Всемирному дню защиты животных

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Музеем Банка России и Эрмитажем запускают проект «Сохраним наш мир», приуроченный ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Проект продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через монеты разных эпох, рассказали в пресс-службе соцсети.

В серии познавательных видеороликов эксперты-нумизматы расскажут о животных, изображенных на монетах из их коллекций. Таким образом пользователи ОК смогут познакомиться с фауной Земли, а также с культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов. На роликах представлены древнегреческие монеты, средневековый германский брактеат с гербом-соколом, а также современные коллекционные монеты, например, с изображением гренландского кита.

Особое внимание в проекте уделено редким животным. О них пользователям расскажут карточки «Красная книга». «Красная книга» — это памятная серия монет с изображениями животных, находящихся под угрозой исчезновения. К ним относятся, например, перевязка, песчаный слепыш и другие. Серия подчеркивает необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее для следующих поколений.

Кроме того, специально ко Всемирному дню защиты животных в ОК появились наборы тематических стикеров и рамок, отметили в пресс-службе.

В записи видеороликов приняли участие научные сотрудники отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Экспонаты, показанные в видео, доступны в крупнейшем российском музее в Санкт-Петербурге.

Ранее в Танзании показали крыс-супергероев, которые спасают людей и выявляют туберкулез.