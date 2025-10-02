Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» собрал более 720 тыс. участников

Дистанционный этап второго сезона конкурса «Это у нас семейное» завершился 1 октября, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревновании участвовали семейные команды из 89 регионов России и 82 зарубежных стран, всего более 720 тыс. человек и почти 200 тыс. семей.

В ноябре 2025 года – апреле 2026 года состоится очный этап конкурса, где будут определены победители. Шестьдесят семей получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий.

По итогам этапа наиболее активными регионами стали Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Оренбургская, Свердловская, Московская, Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край и Нижегородская область.

«Дистанционный этап получился невероятно увлекательным. Семьи выполняли множество разнообразных заданий – от приготовления блюд и спортивных упражнений до создания собственного семейного музея. Творческие, музыкальные, интеллектуальные, спортивные задания – всего более 40 было предложено всем участникам для выполнения, а темой второго сезона нашего проекта стал культурный код России», – отметил гендиректор «России – страны возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По его словам, особую популярность получили задания, связанные с историей и культурой России. Среди них – «Культурный кроссворд», «Красота в объективе», «Пушкинские чтения», «Кулинарный вечер» и «Семейное древо». Для старшего поколения самым интересным стало задание «История на память», где дети и родители брали интервью у бабушек и дедушек.

Также участники активно делились своими достижениями. В разделе достижений было размещено 48,6 тыс. записей, включая грамоты, медали и значки ГТО. В среднем одна семья указала 11 достижений.

«Всего конкурсанты прислали нам видео общей длительностью более 147 тыс. минут – это почти 2,5 тыс. часов, 102 дня или 3,5 месяца семейных радостей, улыбок и счастья. А еще более 55 тыс. фотографий – свидетельств семейной сплоченности и хорошего настроения. Поэтому мы можем точно сказать, что конкурс дарит участникам много-много времени для того, чтобы побыть вместе», – подчеркнул Бетин.

Многие семьи отметили, что, выполняя задания, приобрели полезные привычки: пить воду по утрам, делать зарядку, читать, проводить время за совместными ужинами.