Мишустин подчеркнул важность системы СПО для России

Система среднего профессионального образования (СПО) играет ключевую роль в подготовке специалистов для всех отраслей экономики и промышленности. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения национального центра «Россия» в рамках Дня среднего профессионального образования.

Глава правительства осмотрел выставку «85 лет системе СПО: сила в мастерстве», посвященную истории и развитию профессионального образования. Экспозиция «Истоки и становление» представила путь системы СПО от времен Петра I до конца 1980-х годов. На выставке также был представлен стенд с известными выпускниками средних специальных учебных заведений. В рамках мероприятия он провел встречу с победителями и призерами конкурса «Мастер года».

«В ходе выставки мы видели, какой непростой путь за 85 лет прошла система профессионального образования. Я уже сказал сегодня, приветствуя ребят на конкурсе ″Мастер года″, что, конечно, не бывает никаких средних систем образования. Это, мне кажется, рудименты прошлого, 1990-х годов. Сегодня как раз часть выставки была посвящена тому периоду», — заявил он.

По его словам, выпускники колледжей получают качественное образование, необходимое для развития страны. По его словам, оно позволяет развиваться молодым людям.

«Сегодня у нас в стране действует более 3,2 тыс. колледжей, в которых учатся около 4 млн молодых людей. Профессию в них можно получить по любой из 500 специальностей во всех ключевых отраслях экономики. Сегодня можно также получить самые разные профессии: от современных специальностей в области информационных технологий, разработки программного обеспечения и ядерной энергетики до медицины, образования», — отметил премьер-министр.

Мишустин также отметил, что преподаватели колледжей регулярно повышают квалификацию на ведущих предприятиях страны.

«Педагоги дают студентам самые актуальные знания, чтобы они могли, выйдя на производство, быстро включиться в процесс. И нам очень важно эту кластеризацию продолжать, чтобы те предприятия, которые сегодня, скажем так, на передовой — в производстве, в создании услуг, могли очень четко устанавливать требования к тому, кого хотят получить на свои рабочие места», — добавил он.

По данным независимых экспертов, более 80% выпускников колледжей трудоустраиваются в крупные компании на высокооплачиваемые должности.