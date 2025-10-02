На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта возможная судьба прощального письма альпинистки Наговициной

Спасатель Киселев: горные ветра могли унести прощальное письмо Наговициной
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Горные ветра могли унести прощальное письмо российской альпинистки Натальи Наговициной, которая не выжила в ходе восхождения на пик Победы в Киргизии. Об этом во время беседы с журналистами aif.ru заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

По словам эксперта, многие застрявшие в горах альпинисты оставляют последние послания, если понимают, что их никто не спасет.

Он отметил, что Наговицина могла спрятать свое письмо в палатке. Но нельзя быть уверенным, что это поможет сохранить записку.

«Если она убрала ее куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации», — предположил Киселев.

В августе Наговицина в составе группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Киргизии. Однако во время похода женщина сломала ногу, из-за чего осталась в палатке на высоте 7,2 тыс. метров. Стоимость операции по спасению россиянки оценивалась в $100 тыс. В конце августа сотрудники МЧС Киргизии пришли к выводу, что альпинистка не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

Позднее друг женщины альпинист Руслан Колунин появился в выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале. Он рассказал, что Наговицина могла оставить прощальное письмо или снять видео.

Ранее в Краснодарском крае эвакуировали туристку, застрявшую на высоте более 2 тыс. метров.

