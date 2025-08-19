На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин поддержал проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

Правительство одобрило проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-казино
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Правительство РФ одобрило законопроект о введении штрафов до 7 млн рублей за рекламу нелегальных онлайн‑игр и лотерей при условии его доработки перед направлением в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», — сообщается в отзыве кабмина..

Инициатива предусматривает введение ответственности за незаконную интернет‑рекламу азартных игр и особую ответственность для игорного бизнеса за нарушение правил рекламы.

Предлагаемые верхние границы административных штрафов — до 500 тыс. рублей для граждан, до 1,5 млн рублей для должностных лиц и до 7 млн рублей для юрлиц. Для компаний также предлагается возможность приостановки деятельности на срок до 90 суток как мера административного воздействия.

Согласно пояснительной записке к инициативе об изменениях в КоАП, доля нелегального азартного рынка в России остается высокой — примерно 30–45% от общего объема, что эквивалентно 300–450 млрд рублей. Отмечается рост практики привлечения новых игроков при помощи популярных певцов и блогеров.

Ранее сообщалось, что онлайн-казино и лотереи наводнили электронную почту россиян.

