Блогеры и врачи обсудят здоровье в новом ток-шоу для молодежи

ИРИ представил новый формат разговора о здоровье с молодым поколением
Шоу «Доктор, у меня это»

В сети стартовало новое молодежное ток-шоу о здоровье «Доктор, у меня это». Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и направлен на разбор самых популярных запросов о здоровье, которые молодежь ищет в интернете.

Ведущими программы стали блогер Артур Бабич и главный врач московской поликлиники, профессор Андрей Тяжельников. К обсуждению также привлекаются популярные блогеры и эксперты в области медицины.

Каждый выпуск построен вокруг конкретного запроса о здоровье и связанных с ним мифов. Формат предусматривает интерактивные элементы: видеосюжеты, отзывы пациентов, мастер-классы в «Баре здоровья». В завершении зрители получают практические рекомендации в виде карточек-гайдов.

«Для меня это новый опыт. Такой формат позволяет говорить просто о сложном. Ценно, что врачи и блогеры открыто обсуждают вопросы здоровья и делятся личным опытом», — отметил Бабич.

По словам Тяжельникова, цель проекта — повысить медицинскую грамотность подростков и молодежи. «Нужно разговаривать на их языке, чтобы уберечь от самолечения и непроверенной информации», — подчеркнул он.

Первый выпуск шоу был посвящtн проблемам с волосами. Гостем эфира стал блогер Николай Соболев, поделившийся опытом пересадки волос. Эксперт программы, кандидат медицинских наук Галина Терещенко, рассказала о причинах выпадения и повреждения волос, а также о медицинских способах решения данных проблем.

Сообщается, что гостями следующих выпусков станут блогеры Роман Каграманов, Наташа Гасанханова, Анна Хилькевич, Каплан, Габар, Кадрол и Фатич.

Премьерная серия шоу уже доступна в официальном сообществе Артура Бабича в соцсети «ВКонтакте».

