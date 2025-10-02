Неконтролируемое развитие ИИ назвали опасностью неравенства

Нобелевский лауреат Аджемоглу: для предпринимателей будущее ИИ еще не написано

Предпринимателям и сотрудникам стоить обратить внимание на то, что будущее искусственного интеллекта для них еще не написано, заявил профессор кафедры экономики Массачусетского института и лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам 2024 года Дарон Аджемоглу в рамках международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

Он отметил, что неконтролируемое развитие ИИ несет в себе реальную опасность неравенства.

«Предпринимателям и сотрудникам нужно писать будущее ИИ. У нас однажды будут суперроботы, которые будут выполнять все задачи, но такое будущее еще не скоро наступит», — сказал он.

Профессор добавил, что сейчас ИИ можно применять для обучения.

«Нужно меньше фокусироваться на создании сильного конкурента и решать вопрос с данными. И здесь как раз нужна сила и роль предпринимателей», — отметил Аджемоглу.

Нобелевский лауреат привел в пример ИИ для электриков, который не заменяет их, а помогает новым сотрудникам решать сложные задачи с помощью базы знаний.

«Такой же принцип применим к врачам, инженерам и офисным работникам. Для реализации этого сценария ИИ должен стать более прозрачным и понятным, а людям необходимо приобретать новые навыки для эффективного взаимодействия с ним», — сказал он.

Говоря о взаимодействии корпораций и стартапов, профессор отметил, что в Кремниевой долине большие корпорации сокращают возможности для стартапов.