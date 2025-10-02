На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие темы лучше не поднимать на первом свидании

Специалист Красильникова: на первом свидании не стоит говорить о финансах
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Первое свидание — короткий промежуток времени, за который людям предстоит оценить как внешность друг друга, так и характер, ценности, цели. Именно поэтому неудачно выбранная тема для разговора может обернуться тем, что встреча станет последней. Об этом в беседе с РИАМО предупредила PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Одна из самых рискованных тем, по ее словам, — это прошлые отношения.

«Если человек начинает ругать бывшего, у собеседника автоматически возникает мысль: завтра он так же будет рассказывать обо мне», — объяснила эксперт.

Также не стоит затрагивать тему финансов. Причем это касается как жалоб на долги, так и акцента на высоких доходах. Женщина в данном случае рискует показаться корыстной, мужчина — слишком прагматичным.

Кроме того, на старте точно не нужно углубляться в слишком серьезные темы — личные истории о здоровье или подробности мировоззрения больше уместны на поздних этапах общения. Ранних намеков на интим тоже следует избегать, добавила Красильникова.

Результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показали, что для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно).

Ранее психолог объяснила, на что чаще всего смотрят девушки на сайтах знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами