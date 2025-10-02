Россиянам рассказали, какие темы лучше не поднимать на первом свидании

Специалист Красильникова: на первом свидании не стоит говорить о финансах

Первое свидание — короткий промежуток времени, за который людям предстоит оценить как внешность друг друга, так и характер, ценности, цели. Именно поэтому неудачно выбранная тема для разговора может обернуться тем, что встреча станет последней. Об этом в беседе с РИАМО предупредила PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Одна из самых рискованных тем, по ее словам, — это прошлые отношения.

«Если человек начинает ругать бывшего, у собеседника автоматически возникает мысль: завтра он так же будет рассказывать обо мне», — объяснила эксперт.

Также не стоит затрагивать тему финансов. Причем это касается как жалоб на долги, так и акцента на высоких доходах. Женщина в данном случае рискует показаться корыстной, мужчина — слишком прагматичным.

Кроме того, на старте точно не нужно углубляться в слишком серьезные темы — личные истории о здоровье или подробности мировоззрения больше уместны на поздних этапах общения. Ранних намеков на интим тоже следует избегать, добавила Красильникова.

Результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показали, что для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно).

