Врач объяснила, как пользоваться наушниками без вреда здоровью

Регулярное прослушивание музыки в наушниках может нанести здоровью серьезный вред, особенно если это внутриканальная модель по типу «затычек». Такие наушники очень плотно прилегают к слуховому проходу и создают высокую нагрузку на барабанную перепонку, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Среди основных факторов риска специалист в первую очередь выделила громкость, подчеркнув, что в закрытом пространстве слухового прохода звуки из наушников не рассеиваются. В таких условиях, даже если громкость умеренная, создается высокая нагрузка на барабанную перепонку и внутреннее ухо. Чуть ниже нагрузка, если используются наушники не типа «затычек», а накладные.

Если долго воздействовать громкими звуками на внутреннее ухо, это может повредить его волосковые клетки, которые не подлежат восстановлению. На этом фоне у человека будет падать слух, начнет развиваться нейросенсорная тугоухость, предупредила врач.

Второй важный фактор риска – это вопрос гигиены.

«Затычки перекрывают естественную вентиляцию уха и создают влажную теплую среду, — пояснила Филева. — Если пользоваться ими в спортзале или на улице, где много пыли и бактерий, то риск занести инфекцию существенно возрастает».

В этом плане наибольшую опасность представляют поролоновые и силиконовые насадки на наушниках, на которых со временем скапливаются грязь и ушная сера, добавила врач. Третьим фактором риска она назвала механическое воздействие. Так, если человек вводит наушник слишком глубоко, то это может привести к травмированию слухового прохода и привести к образованию серных пробок.

Наиболее безопасный вариант использования наушников – это следование правилу 60/60, которое подразумевает, что человек слушает музыку не дольше 60 минут на громкости не выше 60%, рассказала врач. При этом важно регулярно чистить и менять насадки, а наушники «затычки» лучше заменить накладными, заключила специалист.

Напомним, до этого врач также отметила, что наушники с шумоподавлением немного безопаснее обычных, так как они блокируют внешний шум, и человеку не приходится дополнительно повышать громкость, чтобы перекрыть окружающие звуки.

