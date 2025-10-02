На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала овощи, которые помогут продлить молодость

Врач Иванникова: морковь поможет продлить молодость
Включение в рацион некоторых овощей поможет замедлить старение и поддерживать молодость. Об этом kp.ru рассказала руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.

«В сутки взрослый человек должен потреблять не менее 30 г растительной клетчатки, но питание должно быть сбалансированным, в идеале скорректированным под контролем врача-диетолога. Ведь для некоторых видов продуктов есть свои противопоказания или что-то нельзя есть при хронических заболеваниях», — уточнила эксперт.

По ее словам, прежде всего стоит обратить внимание на морковь с бета-каротином в составе, которая поможет замедлить старение кожи и улучшить зрение. Кале (кудрявая капуста) благодаря антиоксидантам может поддерживать работу сердца. Кроме того, она обладает противовоспалительными свойствами, однако, с ней стоит быть осторожнее при проблемах с пищеварением.

Иванникова добавила, что брокколи богаты клетчаткой и витаминами, что поможет нормализовать давление, улучшить когнитивные функции и защитить от воспалений.

Ученые из Городского университета Манчестера до этого выяснили, что ежедневный прием экстракта граната повышает уровень «гормона молодости» IGF-1 у людей в возрасте 55-70 лет. В 12-недельном эксперименте участвовали 72 добровольца. Испытуемых разделили на две группы для ежедневного приема капсул с 740 мг экстракта граната или плацебо.

Ранее россиянам дали советы, как отсрочить старение лица.

