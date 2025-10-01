Замминистра здравоохранения Хорова покинула свой пост

Мишустин освободил Хорову от должности в связи с ее переходом в Совфед

Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова освобождена от должности премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации правительства РФ.

«Освободить Хорову Наталью Александровну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора Российской Федерации», – говорится в документе.

В 2020 году Хорова занималась распределением федеральных средств в регионы для борьбы с коронавирусом. «Все это было взято на плечи федерального бюджета», – прокомментировала выделение 243 мрд руб чиновница.

В 2018 году чиновница курировала проект по формированию здорового образа жизни у россиян. На эти цели было выделено 403,5 млн рублей. Также минздрав распределил 90 млн руб. на проект «Бережливая поликлиника». Чиновница отметила, что в рамках нового направления в поликлиники будут привлекаться медицинские сотрудники. По ее оценкам это было порядка 1,9 млн медицинских работников. Для реализации проекта минздрав запросил дополнительные 3 млрд руб.

Ранее Хорова прокомментировала нехватку лекарств для льготных категорий граждан.