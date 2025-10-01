На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замминистра здравоохранения Хорова покинула свой пост

Мишустин освободил Хорову от должности в связи с ее переходом в Совфед
true
true
true
close
Станислав Красильников/ТАСС

Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова освобождена от должности премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации правительства РФ.

«Освободить Хорову Наталью Александровну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора Российской Федерации», – говорится в документе.

В 2020 году Хорова занималась распределением федеральных средств в регионы для борьбы с коронавирусом. «Все это было взято на плечи федерального бюджета», – прокомментировала выделение 243 мрд руб чиновница.

В 2018 году чиновница курировала проект по формированию здорового образа жизни у россиян. На эти цели было выделено 403,5 млн рублей. Также минздрав распределил 90 млн руб. на проект «Бережливая поликлиника». Чиновница отметила, что в рамках нового направления в поликлиники будут привлекаться медицинские сотрудники. По ее оценкам это было порядка 1,9 млн медицинских работников. Для реализации проекта минздрав запросил дополнительные 3 млрд руб.

Ранее Хорова прокомментировала нехватку лекарств для льготных категорий граждан.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами