Нарколог высказался против маркировки людей с зависимостями на Госуслугах

Нарколог Шуров: не следует маркировать людей с зависимостями на Госуслугах

Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею основателя патриотического движения «Армия трезвости» Павла Болоянгова маркировать на Госуслугах тех пользователей, у которых диагностированы психические расстройства или алкогольная зависимость.

По мнению эксперта, «это нелепо с точки зрения логики, нарушает законодательство и по-человечески неправильно».

«Это предмет медицинской тайны. Только по запросу суда и органов следствия мы можем разглашать диагноз, а не выносить его куда-то в публичное пространство. Тем более людей предупреждать, что у человека зависимость, он борется, состоит на учете», — сказал Шуров.

Он подчеркнул, что маркировка людей, лечащихся от зависимостей, лишь создает дополнительные препятствия на их пути к нормальной жизни.

Как заявил Болоянгов, на портале государственных услуг необходимо ввести специальные метки для тех граждан, которые состоят на наркологическом и психиатрическом учете. По его мнению, такая мера «оградит россиян от общения с опасными людьми», а также «сформирует институт репутации».

