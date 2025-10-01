На Национальном рекламном форуме обсудят развитие российских брендов и применение ИИ

В Москве в Национальном рекламном форуме примут участие более 500 спикеров

Программа Национального рекламного форума (НРФ'9), который пройдет с 12 по 14 ноября в Москве, охватит три ключевых направления: стратегии, креатив и диджитал. Участие в мероприятии подтвердили более 500 спикеров, сообщили организаторы.

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг Rambler&Co.

В первый день мероприятия гости обсудят развитие российских брендов, современные потребительские тренды и возможности увеличения узнаваемости. Также будут представлены исследование об отношении бизнеса к рекламным инструментам и барьерам, с которыми сталкиваются малые и средние компании при расширении медиамикса и прогноз экономических показателей и ключевых демографических тенденций.

Программа второго дня включает обсуждение креативных механик и партнерских коммуникаций. Сессии «Экономика намерения: креатив, контент и стратегия» и «Культура и бизнес: точки пересечения и возможности сотрудничества» затронут вопросы долгосрочного взаимодействия с аудиторией и культурными институтами.

Финальный день форума будет посвящен интерактивной рекламе, применению искусственного интеллекта и кросс-канальным стратегиям. Участники обсудят возможности использования ИИ в рекламе, комплексное медиапланирование и решения для кросс-канальной коммуникации.